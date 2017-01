Ce qu’il faut savoir sur Dimitri

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Le 2 janvier dernier, TF1 vous proposait deux épisodes inédits de la série Clem. L’occasion pour les téléspectateurs de retrouver le personnage du fils de Xavier dans "Dimi en danger". Dans la première partie, le jeune homme était plutôt déprimé face à la difficulté de ses études en classe préparatoire d’ingénierie. Pour ne pas perdre pied, Dimitri a succombé à la tentation de prendre des médicaments, des dopants, qui ont mis sa santé en grand danger mais aussi celle d’Ethel. Et les conséquences de ses actes ont été désastreuses. Face à ses sentiments envers la jeune femme, incarnée par Tess Boutmann, Dimitri a tenté d’avoir des nouvelles de son ex-petite-amie. Mais devant la fermeté de son père, Dimitri a finalement renoncé. Confus, le jeune homme a décidé d’arrêter ses cours et a décroché un job de livreur de pizza.

Un épisode difficile et lourd de conséquences pour le personnage de Dimitri Ferran, comme l’a indiqué l’acteur Rayane Bensetti : "Dimitri passe une mauvaise phase dans sa vie ...et comme beaucoup de jeunes il prend parfois le mauvais chemin", avait-il écrit sur les réseaux sociaux. Dans l’épisode "Nous nous sommes tant aimés" diffusé le 9 janvier, Dimitri a également évoqué ses envies de voyage : "Il faut que je bouge, je ne peux pas rester chez moi", a-t-il lancé à Ben, le petit-ami de Salomé. Et Dimitri voit d’un mauvais œil cette nouvelle idylle. Comment va-t-il réagir dans le prochain épisode ? Réponse lundi 16 janvier à partir de 20H55 sur TF1.

