Rayane Bensetti est l’Homme Incontournable de l’année !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Rayane Bensetti n'en finit plus de recevoir des récompenses. Grand invité de la cérémonie des melty Future Awards, qui met à l'honneur ceux qui ont marqué l'année 2016, l'acteur a reçu le prix de "l'Homme Incontournable de l'année". Présent au Grand Rex, le jeune homme est venu réceptionner le trophée en compagnie de la charmante Denitsa Ikonomova. Honoré, l'interprète de Dimitri dans Clem était ému en montant sur scène. "Je voulais vous remercier, vous avez voté tous les jours, ça prouve que j'ai une team. Je suis content du soutien que j'ai tous les jours, je vous ai vu voter pour moi sur Twitter et j'espère qu'en 2017, je ne vous décevrais pas", a-t-il déclaré. Et de conclure "il y a plein de surprises qui arrivent pour 2017".

Ce n'est pas le premier prix que remporte la star ! Souvenez-vous, en saison 5, l'acteur remportait l'émission Danse avec les stars avec sa partenaire Denitsa Iknomova. Une belle victoire pour le jeune homme découvert dans Pep's, qui, depuis, enchaîne les succès sur petit et grand écran : Clem, Coup de Foudre à Jaipur et plus récemment Tamara.

Des surprises, en 2017, il y en aura pour Rayane Bensetti. Demain sort Lego Batman, le film. Le comédien prête sa voix au personnage de Robin aux côtés d'un parterre de stars : Antoine Griezmann, Stéphane Bern, la blogueuse Natoo ou encore Blaise Matuidi. Mais ce n'est pas tout ! Interrogé sur sa nouvelle coupe de cheveux par Pure Break, l'acteur a avoué qu'il ne couperait pas sa crinière car cela fait partie intégrante d'un nouveau personnage qu'il interprétera au cinéma... 2017 sera forcément l'année de Rayane Bensetti !