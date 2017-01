Le résumé de la soirée Clem du lundi 23 janvier 2017

Par Martin TRAN | Ecrit pour TF1 |

Vous aviez RDV le lundi 23 janvier 2017 sur TF21 pour suivre les deux épisodes inédits de la saison 7 de Clem intitulés « Maman, où t’es ? ».

Clem : le résumé de la partie 1 de l’épisode « Maman où t’es ? »

Les épreuves, pas toutes simples, s’enchaînent cette année pour Caroline qui sent qu’elle est à bout. Mais, forte et fière, elle continue à se battre pour sa boutique lorsque, soudain, l’épuisement l’attrape à la gorge. Caro est ainsi hospitalisée, excédée par sa toute nouvelle activité professionnelle, le divorce de sa fille Clem et le retour surprise de son père. Xavier, de son côté, doit licencier, tandis que Salomé est accusée de vol et que Clem doit cacher à tante Inès sa relation avec Stéphane.

« Maman où t’es – Partie 2 » : le résumé

Voyant que Caro dépérit à l’hôpital, Inès prend la décision radicale de l’enlever et de la ramener à la maison, pensant comme Clem, Salomé et Adrian que Caro n’ira mieux que si elle est entourée des siens. Mais alors que Xavier doit faire face à une grève après son annonce fracassante, que les mauvaises fréquentations de Salomé lui jouent des tours, et que Clem ne sait pas comment gérer sa nouvelle relation amoureuse, ils vont tous devoir s’unir et se battre pour Caro.

Voici ce qui vous attend dans le final de la saison 7 de Clem

Alors, grosse soirée n’est-ce pas ? Et ce n’est pas fini : lundi 30 janvier, c’est le grand final de cette saison durant laquelle il s’est BEAUCOUP de choses ! Découvrez en exclusivité ce qui vous attend.