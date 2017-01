Retour sur les 5 moments forts de Dimitri dans Clem !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Après plusieurs années de bons et loyaux services, Rayane Bensetti quitte la série Clem. Hier, le comédien a tweeté une lettre d'adieu sur ses réseaux sociaux, pour rassurer ses fans quant à son départ de la série. "Et voilà les amis, #Clem s'arrête pour moi et pour le personnage de Dimi. Ce fut un énorme plaisir de tourner dans cette série, je vais garder des souvenirs mémorables de ce tournage !! Je vais me coucher avec des rêves plein la tête en repensant à ces trois années ou Dimi est passé par beaucoup d'étapes avant de partir ! Alors merci de m'avoir fait confiance et merci de votre soutien permanent à très vite dans de nouveaux projets #Clem #Merci", a-t-il écrit avec émotion. MYTF1 vous propose de revenir sur les 5 moments marquants de Dimitri au sein de la série Clem.

1. Le coming-out de Dimitri

C'est en saison 5 de Clem que les téléspectateurs font la connaissance de Dimitri Ferran, le fils de Xavier. Un brin timide, le jeune homme a du mal à trouver sa place au sein de la famille de Clem. Mais le personnage incarné par Rayane Bensetti va très vite se dévoiler au sein de cette saison. C'est Caroline qui repère Dimi dans les bras d'un autre garçon dans sa chambre. Celui-ci lui demande donc de ne rien dire à son père, à qui il raconte avoir une petite copine au lycée. Mais jouer sur deux tableaux n'est pas chose facile. Le jeune homme finira par avouer son homosexualité et sa relation avec Lucas à son père au sein de la saison. Sur Twitter, Rayane Bensetti avait tenu à adresser un message à ses fans suite à ce coming-out fictif en expliquant qu'il fallait faire "la distinction entre la fiction et la réalité".

2. Dimitri et Ethel : une love story surprenante

Dans la saison 6 de Clem, Dimitri décide de partir quelque temps au Québec. Après avoir avoué son homosexualité et dû affronter son père, frileux à l'idée de voir son fils aimer un autre homme, il part au Canada pour faire le point. A son retour, le jeune homme se délaisse de Lucas pour Ethel, une étudiante qui n'a d'yeux que pour lui. Une décision difficile à accepter pour Lucas, encore très attaché à Dimitri. Ce dernier tombe donc littéralement amoureux d'Ethel. Leur amour, n'a depuis, cessé de grandir. Mais le départ du personnage pour l'Amérique du sud pourrait bien mettre le couple en péril...

3. Dimitri part en vrille

La saison 7 de Clem est centrée sur Dimitri. Après le bac, le jeune homme intègre une classe prépa. Mais il se laisse vite déborder. Incapable de concilier sa vie d'étudiant et sa vie personnelle, Dimitri commence à prendre des médicaments pour travailler plus. Mais cela ne fonctionne pas. Son comportement change du tout au tout et ce dernier devient agressif. Il répond à ses parents, et entraîne sa petite amie dans sa chute. La goutte d'eau ? Le coma d'Ethel suite à une prise de médicaments trop importante. Dimitri n'a plus le choix : il doit avouer le pot aux roses et assumer ses actes.

4. Une nouvelle vie pour Dimitri

Dimitri se voit contraint d'abandonner sa prépa. Peu habitué à l'échec, il décide de prendre une décision radicale : arrêter ses études. Cette décision est lourde de conséquences, mais le beau gosse veut penser à lui et se recentrer sur les choses essentielles de sa vie. Après une courte période de flottement, il décide de devenir pizzaïolo. Xavier n'envisageait pas ce plan de carrière pour son fils, mais ce dernier ne veut que son bonheur. "Dimi" devient donc livreur de pizza, "pour ne pas gâcher l'année entière et avoir suffisamment d'argent pour rebondir par la suite", comme il le justifie auprès de ses parents.

5. Le départ de Dimitri

Livrer des pizzas n'est pas un plan de carrière pour Dimitri. Avec son meilleur ami Ben, il décide de tout abandonner pour partir en Amérique du sud, afin de venir en aide aux populations dans le besoin. Une fois encore, ce projet créé une discorde avec son père qui n'imaginait pas voir son fils partir à l'autre bout du continent. "C'est soit ça, soit l'armée", balance-t-il dans le dernier épisode de Clem. "J'en ai marre d'être inutile, j'ai envie d'être utile à quelque chose", enchaîne-t-il. Cette décision est lourde de conséquences : non seulement le comédien va faire ses adieux à sa famille, mais il va en plus abandonner son amoureuse, Ethel qui a beaucoup de mal à accepter cet abandon...

Rayane Bensetti quitte donc la série Clem avec beaucoup d'émotions. Mais que les fans se rassurent ! Le comédien a beaucoup de projets à venir. L'acteur a prêté sa voix au personnage de Robin dans Lego Batman. Mais ce n'est pas tout ! L'acteur assurera quelques dates de la grande tournée Danse avec les stars avant de regagner le chemin des studios. Après Tamara, le beau gosse a reçu pas mal de propositions au cinéma qu'il étudie avec le plus grand soin.

