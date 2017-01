Qui est Stéphane, le médecin célibataire de Clem ?

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Hier soir, les téléspectateurs ont retrouvé deux nouveaux épisodes inédits de Clem. Après avoir tiré un trait sur son histoire d'amour avec son mari, Clem est de nouveau célibataire. Mais être une maman célibataire avec deux enfants n'est pas chose facile ! La jeune femme doit désormais éduquer seule ses deux enfants qui manquent d'une présence paternelle. C'était sans compter sur l'arrivée de Stéphane, joué par Yann Sundberg ! Divorcé de sa femme depuis trois ans, le beau gosse doit apprendre à jongler entre sa profession de médecin et sa vie de papa tumultueuse. Sa fille, Charlotte est une adolescente de 16 ans. Il aimerait passer plus de temps avec elle mais garde alternée oblige, c'est seul qu'il conjugue sa vie de père et de médecin. "Entier, passionné, finalement coupé du monde réel", comme il se décrit à TF1, le jeune homme a mis sa vie sentimentale de côté jusqu'au jour où il rencontre Clem. Après s'être croisés dans un magasin bio puis à la laverie, les deux célibataires ont décidé de se revoir et passer à l'acte... Comment évoluera cette nouvelle idylle ? Réponse la semaine prochaine.

Yann Sundberg, un acteur made in TF1

Son visage ne vous est pas inconnu ? C'est normal. Yann Sundberg est bien connu du paysage télévisuel sur TF1. En 2008, les téléspectateurs ont pu l'apercevoir dans Flics, la série d'Olivier Marchal. L'acteur tenait le rôle du commandant Boris Constantine aux côtés de Frédéric Diefenthal. Un peu plus tôt, l'acteur a joué dans la série La Croisière diffusée en 2003 sur la chaîne. Il a également eu des rôles dans d'autres séries telles que Commissaire Moulin, Alice Nevers, le juge est une femme, Profilage, RIS police scientifique ou encore Peplum. Pour le moment, Yann Sundberg crève l'écran dans Clem. Interrogé sur l'évolution de son rôle au sein de la série, ce dernier confie que son histoire d'amour avec la maman divorcée va prendre de l'ampleur dans les prochains épisodes. "Lorsque Stéphane rencontre Clem, il a envie de vivre une histoire sérieuse et sincère avec elle. Il a tout de suite envie de s’engager. S’emballe-t-il un peu trop vite ? Il est tout feu, tout flamme, et veut croire en leur avenir. Mais ils doivent aussi prendre le temps de se connaître l’un, l’autre. Tombe-t-on amoureux d’une projection ou d’une personne ? Nous verrons avec le temps si cette aventure est viable ou non, et c’est très intéressant", lâche-t-il.

Rendez-vous lundi 23 janvier pour découvrir deux nouveaux inédits de Clem à 20h55 sur TF1 !