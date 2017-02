La surprenante demande en mariage de Rayane Bensetti

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Rayane Bensetti continue de faire parler de lui. Quand ce n'est pas pour ses films, c'est pour sa vie personnelle. D'habitude très discret sur sa vie sentimentale, le jeune homme a fait des révélations intéressantes sur un plateau télé pas plus tard qu'hier soir. Quand on demande à l'interprète de Dimitri dans Clem, comment il envisage de demander la main de sa femme, ce dernier répond assez franco : "Moi je sais ce que je vais faire si je me marie. Ça va être romantique, j'ai mon idée. J'ai vu ça sur Instagram et j'ai trouvé ça génial. En fait le gars se fait contrôler par la police, c'est tout une mise en scène et finalement il met les mains en l’air et il l'a demande en mariage !" Véritable serial loveur, le beau gosse compte faire sa demande en mariage d'une manière plutôt originale...

Rayane Bensetti au cinéma

C'est aujourd'hui que sort sur nos écrans Lego Batman, le film. Cette fois-ci, le comédien ne joue pas, mais prête sa voix au personnage de Robin. Pour l'accompagner dans cette nouvelle aventure cinématographique, Stéphane Bern, Nattoo, Blaise Matuidi et Antoine Griezmann. Et ce n'est pas tout ! Le beau gosse a annoncé que d'autres projets sont à prévoir au cinéma. Après avoir fait ses adieux à Clem, qui reste "l'une des plus belles expérience de toute sa vie", l'acteur se consacre à d'autres projets. Et sa nouvelle coupe de cheveux y est pour beaucoup ! Interrogé par Pure Break, ce dernier a avoué que sa chevelure devait rester telle quelle pour les besoins d'un tournage. Patience !