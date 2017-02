Clem : Le talent insoupçonné de Raphaëlle Amar (Charlotte)

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Charlotte, c'est l'adolescente qui a causé bien des soucis à la famille de Clem. En arrivant au lycée Jacques Prévert, elle se lie d'amitié avec Salomé, la sœur de Clémentine. Ensemble, elles font les quatre cents coups, allant jusqu'à voler dans un magasin de cosmétiques, provoquer les garçons et se faire un tatouage. Mais, c'est véritablement en faisant la connaissance de sa belle-mère que les choses s'enveniment. La jeune fille se montre infecte. Elle n'hésite pas à faire peur à Valentin et à dénigrer Clem, qu'elle considère comme sa pire ennemie. Derrière toute cette haine se cache un profond mal-être que Clémentine ne tardera pas à découvrir...

Mais rassurez-vous ! Dans la vraie vie, Raphaëlle Amar est une jeune femme équilibrée qui mène sa barque comme elle l'entend et cache bien d'autres talents secrets. Interrogée par Télé 7 Jours, cette dernière a confié adorer chanter et danser. "J'aimerais faire un album dans un style qui mixerait Amy Winehouse et Christina Aguilera". Artiste aux multiples talents, la jeune fille, très charismatique pourrait encore bien vous étonner. Et elle n'est pas la seule ! Son petit-ami dans la série, joué par Thibault Duboucher, est lui aussi chanteur en plus d'être acteur. Le jeune homme a enregistré un morceau, Eden, qu'il a lui même composé. Le clip a déjà engendré 60 000 vues depuis sa mise en ligne... Agustin Galiana, qui campe le rôle d'Adrian a lui-aussi enregistré un album en français qui devrait voir le jour très prochainement. Les acteurs de Clem, un vivier de talents !