Le tendre message de Rayane Bensetti pour les fans de Clem

Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Une page s’est tournée hier soir pour la série Clem. Après avoir illuminé la série de TF1, le personnage de Dimitri a pris son envol pour la Bolivie dans un épisode diffusé hier soir. Touché par la fin de cette belle aventure, Rayane Bensetti, qui incarne Dimitri, a pris la plume pour remercier ses partenaires à l’écran ainsi que les fans de la série.

Dans un message publié lundi soir sur Instagram, le comédien a ainsi écrit : "Et voilà les amis, #Clem S'arrête pour moi et pour le personnage de Dimi. Ce fut un énorme plaisir de tourner dans cette série, je vais garder des souvenirs mémorables de ce tournage!!" "Je vais me coucher avec des rêves plein la tête en repensant à ces trois années où dimi est passé par beaucoup d'étapes avant de partir !", poursuit-il avant de remercier tous ceux qui "lui ont fait confiance" et qui l’ont soutenu. "A très vite pour de nouveaux projets", conclut le gagnant de Danse avec les stars 5.

Si Rayane Bensetti a mis fin à sa belle aventure au sein de la série Clem, c’est avant tout pour se consacrer à sa nouvelle carrière dans les salles obscures. Devenu une star sur le petit écran grâce à Clem, Pep’s et Danse avec les stars 5, il est bien décidé à se faire une place durable au cinéma. Et il est bien parti pour réussir son pari. Après un petit rôle dans Arrête de pleurer Pénélope en 2012, il incarne l’un des personnages principaux de Tamara. Un long-métrage sorti en octobre 2016 qui a attiré plus de 420 000 spectateurs lors de sa première semaine d’exploitation.