Un danseur de Danse avec les stars a failli faire partie du casting de Clem...

L'acteur espagnol phare de Clem, c'est Agustin Galiana. A 38 ans, le beau gosse a fait son entrée dans la saison 6 en tant que le fils caché de Caro. Très apprécié par les acteurs et téléspectateurs, Adrian se fait rapidement une place de choix dans la fiction française. Mais saviez-vous qu'un autre acteur espagnol du même âge a failli remplacer le don Juan ? Effectivement, Miguel Ángel Muñoz, acteur et chanteur de la série événement Un, Dos, Très et danseur dans Danse avec les stars saison 5 aurait dû jouer le rôle du demi-frère de Clémentine et Salomé.

Et c'est Agustin Galiana en personne qui a vendu la mèche à PureBreak. "Il devait jouer Adrian, mais finalement il était occupé, et il m'a donné ce cadeau", a déclaré l'acteur au site. Même si Miguel Ángel Muñoz n'a pas eu la chance de jouer dans Clem, ce dernier peut se consoler. Après DALS, l'Espagnol est retourné chez lui, avant de participer à Master Chef Celebrity une émission de cuisine qu'il a remportée haut la main.

Après être devenu papa et s'être marié avec la jolie Alyzée dans la saison 7, le couple semble plus solide que jamais. Parmi les nombreuses questions que se posent les internautes, celle de savoir si oui ou non les deux tourtereaux feront un autre enfant est la plus récurrente de tous... Il va falloir patienter de longs mois avant de connaître la réponse !

