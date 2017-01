Un nouveau rôle dans Clem pour Hicham ?

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Hicham, c'est le meilleur ami de Clem et Alyzée. Drôle, sympa et toujours de bonne humeur, le jeune homme ne cesse de se réinventer à chaque saison pour vous offrir des tranches de rire. Dans la saison actuelle de Clem diffusée tous les lundis soirs à 20h55 sur TF1, Hicham est au chevet de ses deux meilleures amies qui traversent des périodes difficiles. D'un côté, la chérie d'Adrian, qui vient d'accoucher de Pablo, n'arrive pas à trouver sa place de maman, contrairement à son chéri, qui lui, s'octroie du temps en compagnie de son bébé. "Je suis une maman en carton", avoue-t-elle, désarmée et sans énergie. Clem, quant à elle, s'est séparée de Jérôme. Elle décide de faire un retour aux sources en s'installant chez son meilleur ami...

Hicham, une nounou pas comme les autres

Désormais, la nounou, c'est lui ! Au chevet de Clem, Hicham s'est transformé en super nanny pour Vava, Emma et Pablo à temps plein ! Un rôle que le comédien adore endosser. "Bon, ça fait 5 ans que je me prépare pour le reboot d'#UneNounouDenfer (#TheNanny) _ Miss Fein n'a qu'à bien se tenir ...🏽️", a-t-il légendé en-dessous d'un cliché sur lequel on le voit faire un câlin à "Vava". Meilleur ami, confident et bientôt nourrice agréée ? Le futur d'Hicham s'annonce donc très paternel. Prochaine étape pour lui ? Fonder sa propre famille afin de pouponner à son tour. Depuis le temps qu'il en rêve...





Bon, ça fait 5 ans que je me prépare pour le reboot d' #UneNounouDEnfer ( #TheNanny ) _ Miss Fein n'a qu'à bien se tenir ... ✌🏽️ Une photo publiée par Kevin Elarbi (@kevinelarbi) le 16 Janv. 2017 à 18h29 PST

Clem revient lundi soir à 20h55 sur TF1 !