Clem - Dimi en danger - Partie 2  

Pour Dimi, c’est le moment d’assumer les conséquences de ses actes : ses études, ses amours, sa famille… Il va s’appliquer à reconstruire ce qu’il a détruit. Mais n’est ce pas trop tard ? Rien ne va plus pour Clem et Jérome. La jeune femme décide de prendre un peu d’air... et beaucoup de conseils à Cheynouville. Quant à Caro, elle vient en aide à Marie-France pour la réception d’un mariage et découvre que travailler avec elle n’est pas toujours très aisé.