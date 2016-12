Clem revient pour une saison pleine de bouleversements !  

C'est bientôt la rentrée pour Clem et la saison 7 vous réserve une multitudes de rebondissements ! Dès le lundi 2 janvier 2017, Clem fait son retour sur TF1 à 20h55 pour une saison inédite. La vie de nos héros va connaître de grands bouleversements, pas toujours heureux ceci dit... Rien ne va plus entre Clem et Jérôme. Le jeune homme se rapproche de plus en plus d’Alice, son ex-petite amie... Pour Caro, c’est le début d’une nouvelle aventure : elle fait un stage chez un traiteur et intègre la brigade du chef Alex Giroin, un "ami" de Marie-France. Dimitri n'obtient pas de résultats très brillants en cours et va prendre une mauvaise décision pour essayer de réussir ses examens... Adrian joue le papa poule au grand dam d'Alizée. Découvrez toutes les nouvelles aventures de Clem lundi 2 janvier à 20h55 sur TF1.