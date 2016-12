EXCLU - Le 1er épisode de la saison 7 de Clem "Dimi en danger Partie 1"  

CLEM revient le lundi 2 janvier à 20h55 sur TF1. Pour vous faire patienter, découvrez le premier épisode en exclusivité de la saison 7. Cette saison la famille s’agrandit avec la naissance d’Emma, la fille de Clem et de Jérôme et avec l’arrivée du bébé d’Alyzée et d’Adrian. C’est aussi l’année des remises en question. Caro va changer de métier et monter son affaire. Elle va aussi revoir un homme qu’elle pensait sorti de sa vie. Clem n’avait pas prévu que sa nouvelle vie à la campagne l’ennuierait autant. Dimi, en première année de prépa, va mettre sa santé en danger pour tenir le rythme et Salomé va subir la mauvaise influence d’une nouvelle amie. Quant à Xavier, cette année sera-t-elle celle de la sérénité pour son couple ?