EXCLU - Les coulisses du tournage de la saison 7 de Clem !  

Tous les fans de Clem peuvent se réjouir ! La nouvelle saison de leur série préférée arrive le lundi 2 janvier 2017 à 20h55 sur TF1. Toute l'équipe est de retour pour un saison plein de rire, de surprise, de rebondissement et parfois de quelques larmes. En exclusivité, les caméras de MYTF1 se sont faufilées dans les coulisses du tournage de la saison 7 ! Découvrez des images inédites des acteurs et actrices de Clem quand la caméra ne tourne pas. Et retrouvez cette année Clem sur Snapchat ! Rendez-vous dès lundi prochain à 20h55 pour la nouvelle saison de Clem sur TF1.