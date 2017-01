Le relooking de Marie-France....  

Quelle épreuve et quelle transformation. Ne dit-on pas que rien n'est acquis dans la vie? Qu'au fil des années, l'envie se défile et la flamme perd son éclat. Face à ce genre de constat, soit vous abdiquez, soit vous vous battez. Marie-France revient de loin. Après avoir légèrement dérouté sa route, elle a décidé de reconquérir son mari, Michel, l'homme de sa vie. Une nouvelle marie-France est apparue.... Plus féline et pin-up que jamais... Rendez-vous le lundi 30 janvier pour le prochain épisode de la saison 7 de Clem !