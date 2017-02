Rien ne va plus entre Clem et Jérôme. Le jeune homme se rapproche de plus en plus d’Alice, son ex-petite amie, et Clem sent qu’elle perd l’envie de se battre pour son couple. Petit à petit, colère et ressentiments submergent le couple. Pour Caro, c’est le début d’une nouvelle aventure : elle fait un stage chez un traiteur. La story de cette deuxième soirée, c 'est ici