La saison de Clem en Story : retour sur la quatrième soirée  

Une toute nouvelle activité professionnelle, le divorce de Clem, un père retrouvé, les épreuves s’enchaînent cette année pour Caro qui sent qu’elle est à bout. Mais elle continue à se battre pour sa boutique lorsque soudain l’épuisement la terrasse. Caro est hospitalisée. Xavier, lui, doit licencier, Salomé est accusée de vol et Clem doit cacher à Inès son nouvel amour. La story de cette quatrième soirée, c 'est ici.