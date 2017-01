Salomé et Ben répondent à toutes vos questions ! (partie 3)  

Avis aux fans de Clem ! Salomé (Léa Lopez) et Ben (Sam Ourabah) vous donnent rendez-vous dans une session Facebook Live exceptionnelle. En effet, les deux acteurs répondent à toutes les questions des fans. Aucun tabou ! Dans cette troisième et dernière session, Léa et Sam abordent leur parcours avant d’intégrer Clem, les farces malicieuses de Rayane sur le tournage et sur leur arrivée dans l’équipe. Rendez-vous mardi prochain pour le dernier épisode de la saison 7 de Clem, à 20h55 sur TF1 !