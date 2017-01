La Story de Clem - Ce qui vous attend lundi 16 janvier !  

Les enjeux et les épreuves de Clem se mettent en place ! Mais qu'est-ce qui nous attend exactement dans le prochain épisode du lundi 16 janvier ? Lucie Lucas nous offre en avant-première quelques éléments de scénario. Encore sous le choc de la séparation de son personnage et de Jérôme, Lucie Lucas sait que Clem peut compter sur le soutien inconditionnel de sa famille et ses amis.... Et d'un personnage qui pointe le bout de son nez... Le pédiatre de Valentin, qui ne laisse pas notre héroïne indifférente. Dr Minassian s’installera-t-il comme un personnage récurrent ? Rendez-vous le lundi 16 janvier à 20h55 sur TF1 pour un nouvel épisode de Clem !