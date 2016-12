La Story de Clem - Ce qui vous attend lundi 2 janvier !  

Lucie Lucas, alias Clem, fera son grand retour dans une saison 7 qui promet beaucoup de rebondissements ! Dès le lundi 2 janvier sur TF1, vous pourrez découvrir la suite des aventures de la jeune femme, de sa famille et ses amis. En avant-première, Lucie Lucas vous confie quelques exclusivités sur le tout premier épisode de la saison. Elle met fin au suspense : Caro a bien dit "oui" à Xavier ! De son côté, Clem n'arrive pas à s'adapter à la vie à la campagne alors que Jérôme s’épanouit complétement ! La vie au grand air avec Max, le beau-père, comme voisin n’est pas toujours facile pour elle et les enfants. Alizée et Adrian accueille leur premier enfant et sont aux anges. La saison 7 sera la saison du changement ! Rendez-vous dès lundi prochain à 20h55 sur TF1 pour la nouvelle saison de Clem.