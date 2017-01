La Story de Clem - Ce qui vous attend lundi 30 janvier !  

Mais qu'est-ce qui nous attend exactement dans l'épisode du lundi 30 janvier ? Lucie Lucas nous offre, en avant-première, quelques infos croustillantes sur tout dernier épisode de la saison. Stéphane, oui le Pédiatre, est entré en fanfare dans la vie de Clem et lui présente sa fille... Dans le "Mille", Clem la connait et ça risque de faire des étincelles. Tout roule pour le couple Alizée et Adrian qui prépare son mariage. Quant à Caro, elle se remet du doucement, mais alors tout doucement de son burn-out... Rendez-vous le lundi 16 janvier à 20h55 sur TF1 pour un nouvel épisode de Clem !