La Story de Clem - Ce qui vous attend lundi 9 janvier !  

Les enjeux et les épreuves de Clem se mettent en place en ce début de saison 7 ! Mais qu'est-ce qui nous attend exactement dans le prochain épisode du lundi 9 janvier ? Lucie Lucas nous offre en avant-première quelques éléments de scénario. Vous allez apprendre notamment que rien ne va plus, et qu'il va falloir préparer un bon paquet de mouchoirs car les ennuis arrivent tous d'un seul coup ! Cependant, malgré toutes les mauvaises nouvelles qui tombent d'un seul coup, on peut compter sur la romance entre Caro et Xavier pour nous remonter le moral ! Rendez-vous le lundi 9 janvier à 20h55 sur TF1 pour la nouvelle saison de Clem !