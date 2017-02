Ce que vous ne savez (peut-être pas) sur Josh Holloway

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Josh Holloway fait partie du casting de Colony, créée par Ryan Condal et Carlton Cuse. La série raconte l'histoire de Will et Katy. Les deux personnages sont plongés dans la ville de Los Angeles colonisée par une entité inconnue dotée de technologies avancées. Josh Holloway incarne le personnage de Will Bowman, un père de famille prêt à tout pour combattre les "collaborateurs" afin de retrouver son fils Charlie. Josh Holloway vous est familier ? C'est normal ! L'acteur est un habitué des séries. Mais êtes-vous incollables sur lui ?

1. Josh Holloway était James Sawyer Ford dans Lost, les disparus

Avant de crever l'écran dans Colony, Josh Holloway a incarné pendant 6 ans l'un des rôles principaux - James Sawyer Ford - de la série Lost, les disparus. D'une nature plutôt antipathique et très calculateur, son personnage prend un tout autre virage au fur et à mesure du temps, jusqu'à devenir un homme respectable et respecté. Il faut dire que le lourd passé de ce personnage énigmatique y est pour beaucoup. A la fin de la série, il finit par s'imposer comme un leader, et montre une réelle empathie envers ses compagnons qu'il considère comme sa famille.

2. Il a rencontré sa femme pendant le tournage de Lost, les disparus

Josh Holloway n'est plus un cœur à prendre. C'est pendant les premiers mois de tournage de la série qu'il demande sa femme en mariage, une certaine Yessica Kumala. Le couple s'est marié en octobre 2004 et est depuis, inséparable. Ils ont deux enfants : une petite fille prénommée Java Kumala, née en 2009 et un petit garçon, Hunter Lee, né en 2014.

3. Il ne supportait plus ses cheveux longs

Dans la série Lost, les disparus, Josh Holloway arborait une crinière flamboyante, coiffure qu'il a gardée durant les six saisons de la série. Cependant, dans Intelligence, c'est avec les cheveux courts que les téléspectateurs le retrouvent. Lors de la promotion de la série aux Etats-Unis, l'acteur avait confié avoir coupé ses cheveux rapidement après le tournage de Lost en ayant vraiment marre de sa crinière qu'il surnommait... "la perruque". Une coiffure qui, durant le tournage de certaines scènes, le gênait particulièrement.

4. Josh Holloway, un habitué des séries américaines...

En 2001, Josh Holloway donne la réplique à Chuck Norris dans la série Walker, Texas Ranger. A l'époque, il n'a que 26 ans. S'ensuit alors des rôles ponctuels dans d'autres séries diffusées en France : Angel, NCIS, Intelligence, Les Experts et Colony. Côté cinéma, sa filmographie est bien remplie. On le retrouve en 2011 dans le film Mission Impossible : Protocole Fantôme où il donne la réplique à Tom Cruise. En 2013, il joue dans le thriller Paranoia aux côtés de Liam Hemsworth, Harrison Ford et Gary Oldman.