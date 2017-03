Colony : qui est Amanda Righetti, l’interprète de Maddie Kenner ?

Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Le 7 mars prochain, TF1 diffusera la toute première saison de Colony, avec Josh Holloway de Lost, et Amanda Righetti. Si le nom de cette dernière rappelle quelques souvenirs, c’est normal, elle est une habituée du petit écran.

Elle est grande, rousse, la chevelure longue et soyeuse et le teint diaphane. Elle, c’est Amanda Righetti, la nouvelle recrue de la série Colony, qui débarquera sur les écrans français le 7 mars prochain. Dans cet univers de science-fiction un poil apocalyptique, la ville de Los Angeles se trouve isolée du reste du monde par un mur et est occupée par une sorte de force invisible très puissante. La population est contrôlée par une milice qui ne reculera devant rien pour garder le pouvoir. Le peuple a le choix entre collaborer au régime ou résister.

Dans cet univers particulier, une famille va tenter de survivre : celle dont fait partie l’actrice Amanda Righetti. Elle incarne Maddie, la sœur de Katie (Sarah Wayne Collins) dont le mari Will (Josh Holloway) tente en vain de retrouver l’un de ses enfants, séparé de la famille dès le premier jour de l’occupation. Maddie ne montre pas particulièrement de sympathie à l’égard du régime, cependant pour survivre, elle tente de s’en accommoder. Un personnage quelque peu différent de celui qui l’a fait exploser sur le petit écran : celui de l’agent Grace Van Pelt du CBI dans la série The Mentalist.

L’actrice a prêté ses traits au personnage de Grace pendant six saisons. D’un agent de terrain qui débutait, elle s’est révélée être un atout précieux pour l’équipe de Lisbon et Jane, par son intelligence et son professionnalisme. Avant cela, Amanda Righetti avait fait ses débuts à la télévision dans la série Newport Beach, le temps de quelques épisodes.

Pour la petite anecdote, dans The Mentalist la petite fille de Grace se prénomme Maddie, comme son personnage dans Colony…



VIDEO. Plongez dans l'univers inédit de Colony