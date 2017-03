Colony : découvrez ce qui vous attend ce soir !

Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Après Louis(e) lundi soir - première série française mettant en scène une héroïne transgenre -, TF1 va de nouveau créer l’événement ce mardi soir grâce au lancement de Colony. Une série dont le casting regorge de stars du petit écran. Les téléspectateurs retrouveront ainsi Josh Holloway (James Sawyer dans Lost, les disparus), Sarah Wayne Callies (Sara Tancredi dans Prison Break), Amanda Righetti (Grace Van Pelt dans Mentalist) ou encore Peter Jacobson alias Dr Chris Taub dans Dr House. Du beau monde pour une série qui ne laissera personne indifférent.

Dans Colony, Los Angeles fait face à une situation de crise inédite. La célèbre ville américaine est coupée du reste du monde par une force mystérieuse et invisible qui a mandaté des humains pour faire régner l’ordre à sa place. De quoi inquiéter la population, tout particulièrement Will et Kate Bowman incarnés par Josh Holloway et Sarah Wayne Callies. Il faut dire que les deux amoureux, qui ont deux enfants, se retrouvent séparés de leur fils aîné, Bram. Depuis "l’Arrivée", ce dernier est bloqué à Santa Monica.

Prêt à tout pour que sa famille soit à nouveau réunie, Will se verra proposer de l’aide par Snyder, un des mandataires de la force, pour retrouver son fils. Mais cette offre ne sera pas sans contrepartie. Face à un vrai dilemme, Will devra choisir entre sa raison et son cœur. Un choix loin d’être facile.

Rendez-vous ce soir à partir de 20h55 sur TF1 pour le premier épisode de Colony.