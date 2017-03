Colony : qui incarnent Bram et Gracie, les enfants de Katie et Will ?

Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Avant de retrouver demain, mardi 7 mars, à 20h55 "Colony", la nouvelle série très attendue de TF1, MYTF1 vous propose d’en savoir plus sur deux personnages incontournables de la série : les enfants de Katie et Will Bowman.

Tic tac, tic tac. Le lancement approche à grands pas pour Colony. C’est demain, mardi 7 mars, que les téléspectateurs découvriront sur TF1 les trois premiers épisodes de la saison 1 de la série imaginée par Carlton Cuse et Ryan Condal. Une fiction dans laquelle on plonge au cœur d’un monde occupé par une puissance extraterrestre inconnue et invisible. Une force qui a coupé du monde Los Angeles au grand dam de Will Bowman (Josh Holloway) et de sa femme Katie (Sarah Wayne Callies). Il faut dire que Bram, le fils du couple, est enfermé à Santa Monica, loin de ses parents et de sa petite sœur Grace. Will et Katie vont tout faire pour le retrouver.

Pour incarner les enfants de ce couple prêt à s’opposer à cette force mystérieuse pour que la famille soit à nouveau réunie, les producteurs ont misé sur des jeunes acteurs qui affichent déjà une belle filmographie à leur actif ! C’est à Alex Neustaedter qu’a été confié le rôle de Bram Bowman, le fils de Katie et Will. Né le 29 mars 1998, le jeune acteur, qui va bientôt fêter ses 19 ans, a notamment fait une courte apparition dans la saison 1 de Marvel : les agents du SHIELD. Après avoir tourné dans de nombreux courts métrages, il est également apparu aux génériques des films Ithaca de Meg Ryan avec Tom Hanks, Walking Out d’Alex et Andrew J Smith avec Matt Bomer ou encore The Tribes of Palos Verdes de Brendan et Emmett Malloy avec Jennifer Garner.

Pour incarner Grace, la petite fille de Will et Katie, l’équipe de Colony a misé sur Isabella Crovetti-Cramp qui a fêté ses 12 ans en décembre dernier. Une jeune star en puissance qui a commencé sa carrière à l’âge de 5 ans seulement en tournant dans des publicités. Passée par les séries Les Experts : Miami, Les Feux de l’amour ou encore Happy Endings, Isabella a décroché son premier grand rôle en 2012 dans la fiction télévisée The Neighbors dans laquelle elle est apparue jusqu’en 2014 avant de rejoindre Colony deux ans plus tard. Visage connu du petit écran, elle a également fait un joli passage au cinéma en incarnant Joy enfant dans le long-métrage du même nom réalisé par David O Russell. Un film porté par Jennifer Lawrence, Bradley Cooper et Robert de Niro.

