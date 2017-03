Colony : qui est Sarah Wayne Callies, l’interprète de Katie Bowman ?

Par Ambre DEHARO | Ecrit pour TF1 |

Son nom ne vous dit peut être pas grand-chose mais son visage ne peut s’oublier. Sarah Wayne Callies est l’un des personnages principaux de la série <em>Colony</em>, qui sera lancée sur TF1 le 7 mars prochain. Les téléspectateurs la connaissent surtout, pour l’instant, pour ses rôles dans des plus grandes séries de cette dernière décennie : Prison Break et The Walking Dead, diffusée sur NT1. La première l’a véritablement révélée au grand public. Elle incarnait alors Sara Tancredi, le médecin en charge du suivi du détenu Michael Scofield (Wentworth Miller) duquel elle se rapprochera au fil des saisons.

Après la fin de Prison Break, Sarah Wayne Callies intègre le casting d’une autre série, dans un style totalement différent. Il s’agit de The Walking Dead, une adaptation des bandes-dessinées du même nom. Elle y incarne l’un des personnages principaux du début de la série : Lori Grimes, une femme qui tente de survivre dans un monde en ruine en se battant contre des hordes de zombies et des groupes d’humains mal intentionnés. La série est un immense succès dès les premiers épisodes. Et pour la petite anecdote, il paraîtrait que c’est Sarah Wayne Callies elle-même qui aurait convaincu les scénaristes du show de faire mourir son personnage à la fin de la saison 3, car tel était le destin de Lori Grimes dans la bande-dessinée d’origine.

Avec Colony, l’actrice originaire de l’Illinois s’essaie donc à un genre totalement nouveau. Dans une ville, Los Angeles, tombée sous l’emprise d’une puissance inconnue et invisible, les habitants ont peur et sont coupés du reste du monde. Alors que la population a le choix entre se soumettre ou se rebeller, une famille va tenter de retrouver son fils, dont elle a été séparée lors du changement de régime. Cette famille c’est celle de Sarah Wayne Callies, alias Katie Bowman. L’actrice la définit comme "une idéaliste". "Chacun de ses actes est réfléchi et elle est toujours convaincue de bien faire", expliquait-elle récemment à TF1. "Elle cherche avant tout à protéger sa famille. Pour autant, c’est une femme très engagée, convaincue qu’elle doit aussi se battre pour l’avenir de la société". Rendez-vous le 7 mars prochain pour en savoir plus.

