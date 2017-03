Colony : quand un ancien acteur de Dr House intègre le casting

Par Ambre DEHARO | Ecrit pour TF1 |

Colony fera ses débuts sur TF1 le 7 mars prochain. Au casting on retrouvera Josh Holloway de Lost, Amanda Righetti de The Mentalist, mais aussi Peter Jacobson, l’un des docteurs de l’équipe de Gregory House dans la série du même nom.

Au risque de se répéter, le monde de la télévision est vraiment très petit. Tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie, comme le montre notamment l’univers des séries Chicago. Par conséquent, il n’est pas rare de retrouver dans des shows complètement nouveaux des visages familiers. C’est le cas notamment avec la série Colony, que TF1 s’apprête à lancer le 7 mars à 20h55. Celle-ci bénéficie d’une interprétation solide due à un casting de professionnels du petit écran. Outre Josh Holloway, vu dans Lost, Sarah Wayne Callies, vue dans The Walking Dead, ou encore Amanda Righetti, vue dans The Mentalist, la série s’est adjoint les services de Peter Jacobson. Oui, le Docteur Chris Taub de la série Dr House, en personne.

Exit les prises de tête pour poser des diagnostics toujours plus complexes, ici Peter Jacobson a troqué son costume de chirurgien plasticien pour celui, moins sympathique, d’Alan Snyder. Ce dernier est le gouverneur de Los Angeles, mandaté par la force invisible qui a envahi la ville. Fier collaborateur du nouveau régime, il est un manipulateur charismatique, cynique et arrogant, dont la tâche principale est de maintenir l’ordre et la stabilité de Los Angeles sous l’Occupation. Sa relation avec Les Envahisseurs est quelque peu ambiguë mais sa volonté de maintenir en place le régime fait de lui un fidèle de l’Occupation. Et pour parvenir à ses fins, il sait qu’il va avoir besoin d’hommes comme Will Bowman pour venir à bout de la Résistance. Ainsi, c’est lui qui recrutera le père de famille, lui promettant en échange de lui ramener son fils…

VIDEO. Colony, la série événement, débarque le 7 mars sur TF1 dès 20h55