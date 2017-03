Colony : une intrigue passionnante selon les téléspectateurs

Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Un drame familial, une plongée dans un monde futuriste et une intrigue avec une force mystérieuse. Voilà les trois ingrédients principaux de Colony. Dévoilée le 7 mars dernier, la nouvelle série événement de TF1 a tous les ingrédients pour tenir en haleine les téléspectateurs. Il faut dire qu’au fil des épisodes, on suit le combat de Katie et Will Bowman (Sarah Wayne Callies et Josh Holloway) pour retrouver leur fils coincé en dehors de Los Angeles, ville isolée du reste du monde depuis l’Arrivée d’une force mystérieuse qui contrôle tout via des mandataires humains.

Pour mettre fin à l’Occupation, des citoyens se sont rassemblés au sein de la Résistance. Prêt à tout pour faire taire les contestataires, l’un des mandataires de la Force propose un marché à Will. Il l’aide à retrouver son fils tandis que le père de famille doit devenir son allié pour découvrir le cerveau de la Résistance et les membres de ce groupe. Une mission pas forcément facile mais qui promet son lot de rebondissements.

Les téléspectateurs ne s’y sont d’ailleurs pas trompés. Ils suivent avec beaucoup de plaisir l’intrigue complexe mais captivante déroulée au sein de Colony. La preuve avec ces messages publiés hier soir sur Twitter lors de la diffusion de trois épisodes inédits de la série. Des tweets qui montrent notamment que certains internautes ont eu un vrai coup de coeur pour la série.





















D'autres twittos soulignent le rythme de Colony qui les captive de plus en plus.









Totalement fans de la série, certains téléspectateurs n'attendent qu'une chose : retrouver leur série la semaine prochain !









Découvrez ci-dessous un extrait du prochain épisode de Colony :