EXCLU - Le premier épisode de Colony est d'ores et déjà disponible !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

En attendant l'arrivée de Colony le 7 mars prochain, MYTF1 vous offre la possibilité de regarder le premier épisode de la saison 1, en exclusivité. Créé par Ryan Condal et Carlton Cuse, la série met à l'honneur Josh Holloway et Sarah Wayne Callies. Le pitch ? Une plongée dans la ville de Los Angeles colonisée par une entité inconnue dotée de technologies avancées. Face au pouvoir mis en place, les habitants n’ont pas d’autres choix que de résister ou de se soumettre à cette entité. Josh Holloway incarne le personnage de Will Bowman, un père de famille prêt à tout pour combattre les "collaborateurs" afin de retrouver son fils Charlie, joué par Jacob Buster. Mais tout ne va pas se passer comme prévu et le héros devra faire face à son ennemi. A ses côtés, Katie Bowman, incarnée par Sarah Wayne Callies, compte également retrouver son fils, peu importe le prix à payer.

Colony - Derrière le mur S01E01

Pour les plus impatients d'entre vous, MYTF1 met à disposition le premier épisode intitulé Derrière le mur. Le pilote présente Will Bowman, sa femme Katie et leurs deux enfants. Ce sont d'ailleurs eux qui apparaissent dès la première scène. Habitant dans la très chic banlieue de Los Angeles sous l'occupation d'une puissance extraterrestre dominatrice, Will tente de sortir du bloc de L.A. pour passer dans le bloc voisin de Santa Monica, où leur fils est enfermé depuis "l'Arrivée". Une explosion retentit : Will est arrêté et identifié comme un ancien soldat des forces spéciales et agent du FBI, expert en traque de fugitifs. Plutôt que de s'en débarrasser comme de tous les humains qui avaient ce profil, le mandataire Snyder, qui dirige le bloc de Los Angeles, lui propose de travailler pour lui et lui confie une mission : identifier et arrêter le chef de la résistance : Geronimo...

Colony arrive mardi 7 mars à 20h55 sur TF1 !