La série événement débarque le…

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Josh Holloway et Sarah Wayne Callies vous donnent rendez-vous sur TF1 à partir du 7 mars prochain. Les deux acteurs sont les héros d’une nouvelle série événement créée par Ryan Condal et Carlton Cuse. Au programme, une plongée dans la ville de Los Angeles colonisée par une entité inconnue dotée de technologies avancées. Face au pouvoir mis en place, les habitants n’ont pas d’autres choix que de résister ou de se soumettre à cette entité. Josh Holloway incarne le personnage de Will Bowman, un père de famille prêt à tout pour combattre les "collaborateurs" afin de retrouver son fils Charlie, joué par Jacob Buster. Mais tout ne va pas se passer comme prévu et le héros devra faire face à son ennemi. A ses côtés, Katie Bowman, incarnée par Sarah Wayne Callies, compte également retrouver son fils, peu importe le prix à payer.

Inédite en France, la série compte aujourd’hui deux saisons. Impatients de découvrir cette nouvelle série événement sur TF1 ? Soyez au rendez-vous le 7 mars prochain pour les premiers épisodes de Colony. Résisterez-vous ?