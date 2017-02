Colony, le 7 mars : un père prêt à tout pour retrouver son fils  

Dans un futur proche, Los Angeles est colonisée par une entité inconnue dotée de technologies avancées. Les «collaborateurs» sont chargés de faire régner l’ordre en menaçant la population. Les habitants doivent alors faire un choix : résister ou se soumettre. Dans cette nouvelle série de science-fiction au casting prestigieux, Josh Holloway incarne Will Bowman, un père de famille prêt à braver le contrôle des «collaborateurs» pour retrouver son fils Charlie. Repéré par les forces de collaboration, Will va devoir accepter de travailler pour l’ennemi et infiltrer la Résistance. Rendez-vous mardi 7 mars sur TF1 et MYTF1.