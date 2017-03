Colony - Saison 01 Episode 01 - Derrière le mur  

Will Bowman, sa femme Katie et leurs deux enfants vivent à Los Angeles, sous l'occupation d'une puissance extraterrestre dominatrice, qui a nommé des mandataires humains afin de gouverner à sa place. Will tente de sortir du bloc de Los Angeles pour passer dans le bloc voisin de Santa Monica, où leur fils est enfermé depuis "l'Arrivée". Une explosion retentit : Will est arrêté et identifié comme un ancien soldat des forces spéciales et agent du FBI, expert en traque de fugitifs. Plutôt que de s'en débarrasser comme de tous les humains qui avaient ce profil, le mandataire Snyder, qui dirige le bloc de Los Angeles, lui propose de travailler pour lui et lui confie une mission : identifier et arrêter le chef de la résistance : Geronimo. Inquiète d'être sans nouvelles de son époux, Katie demande à ses contacts dans la résistance s'ils savent où est Will. Snyder arrive le lendemain chez les Bowman pour forcer Will à accepter son offre en leur faisant miroiter de meilleures conditions de vie et surtout, une aide pour retrouver leur fils.