Colony - Saison 01 Episode 02 - Un monde meilleur  

Will débute son travail de collaborateur et découvre que Snyder lui a menti : il ne sera pas chef de l'unité, mais aux ordres de Phyllis, la froide et efficace directrice. Il fait équipe avec Beau et Jennifer, analyste. Will et Beau capturent le jeune homme qui avait posé la bombe dans le camion, dont l'explosion a conduit à l'arrestation de Will au check point. En le conduisant en cellule, Will retrouve son ami Carlos, arrêté au garage à cause du matériel volé par Will. Il est censé être envoyé à "l'Usine", où l'occupant expédie quiconque défie ses lois. Maddie, la sœur de Katie, travaille comme serveuse pour une réception dans la villa d'un membre de l'autorité de transition. Elle y retrouve George, un vieil ami, lui aussi collaborateur de haut rang, qui la ramène chez lui. Katie demande à la résistance de l'aider à sauver la femme et le fils de Carlos, mais ils refusent. Will et elle les aident alors à se procurer de faux papiers et à se cacher. Comme son contact, Broussard, le lui a demandé, Katie avertit la résistance que le suspect arrêté a donné à Will le lieu où se cachaient ses complices. Quand Will et Beau arrivent sur place, ils ne trouvent que des cadavres...