Colony - Saison 01 Episode 03 - La résistance dans la peau  

Katie participe à sa première opération dans la résistance et Justin Kim, un jeune homme de son équipe, y trouve la mort. Elle est bouleversée et a beaucoup de mal à le cacher, d’autant que Will est chargé de l’enquête. Il est d’ailleurs très efficace et remonte une piste jusqu’au stand de tir secret, où se trouve la moitié de leur armement. C’est un coup dur pour la résistance. Quayle craint que Will ne réussisse aussi à remonter jusqu’à leur cellule et demande à Katie, par le biais de Broussard, de se servir au maximum de son mari pour obtenir des informations. Le cas échéant, il éliminera Will, qu’il juge trop dangereux pour eux. Furieuse, Katie accepte, mais elle fait promettre Broussard de ne jamais s’en prendre à son époux. En échange, elle soutirera autant d’informations que possible à celui-ci. Pia, la petite amie de Bram, lui confie un secret : son cousin, Pedro, et elle ont découvert un tunnel sous le mur, d’où ils arrivent à récupérer des vivres venant "de l’autre côté". Parallèlement à tous ces évènements, la réouverture du Yonk est un succès. Will cherche toujours d’où vient la fuite dans son service. Loin d’imaginer qu’il s’agit de sa propre femme, il suspecte Jennifer, sa collègue zélée.