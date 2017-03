Colony - Saison 01 Episode 4 - Ouvrir les yeux  

Katie envoie ses enfants au parc avec Lindsey afin que Broussard jette un cocktail Molotov dans son salon. C'est une ruse pour que Katie soit interrogée par Phyllis et qu'elle puisse l'identifier afin que la résistance s'en débarrasse. Lors de la fouille de la maison des Bowman, les casques rouges trouvent des enregistrements des émissions de Geronimo dans la chambre de Bram. Phyllis prévient Will et ne transmet pas les cassettes. En interrogeant son fils, Will apprend comment les émissions sont annoncées, ce qui permet à la sécurité d'arrêter Geronimo. Snyder est ravi de ce succès et se presse de s'en vanter à sa hiérarchie, mais Will est convaincu que l'homme arrêté n'est qu'un porte-parole et non le cerveau de la résistance. Son interrogatoire révèle que les textes des émissions sont fournis par un résident de la zone verte. Maddie se rend indispensable auprès de Charlotte, qui gère les œuvres d'art de tout le secteur. Elle rencontre aussi son mari, Nolan, à qui elle plaît beaucoup. En arrivant au Yonk, Katie rencontre Phyllis. Cette dernière lui révèle qu'elle est au courant de son engagement dans la résistance et lui ordonne de travailler pour elle.