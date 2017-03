Colony - Saison 01 Episode 5 - Geronimo  

Les casques rouges arrêtent un jeune homme, Shawn, en possession d’affiches pro-Geronimo. Ils l’emmènent au département de la sécurité intérieure. Will et Beau sont appelés chez Phyllis, dans la zone verte, où son mari et elle ont été retrouvés assassinés. Une inscription géante trône sur le mur de leur salon : «Geronimo». Snyder est fou de rage et mort d’inquiétude pour son avenir politique. Pia entraîne Bram de l’autre côté du mur. Les deux adolescents ont accès à toutes les denrées possibles et imaginables dans cette partie de la ville, totalement déserte. Bram y trouve une lentille de télescope qu’il apporte à Owen, stupéfait et ravi. Katie est choquée par le meurtre de Phyllis. Elle se sent responsable de sa mort, mais elle reste fidèle à sa cellule où une opération d’envergure est en préparation.