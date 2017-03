Colony - Saison 01 Episode 6 - Dos au mur  

Helena discute au téléphone avec une personne haut placée et visiblement, Snyder n’est en réalité qu’un pantin placé à son poste pour de mystérieux desseins. La cellule de Quayle entre en action en tentant d’enlever Snyder, mais Will réussit à le sauver de l’embuscade tendue par Broussard et son équipe. Will emmène Snyder au Yonk pour le cacher. Ils y trouvent Katie, tout juste arrivée elle-même du lieu de la tentative d’enlèvement. Elle hésite, mais finit par informer Broussard de la présence de Snyder dans son bar, en lui faisant promettre de ne pas toucher à Will. Pendant que ce dernier part chercher de l’aide, Snyder confie à Katie qu’il n’avait jamais fait de politique avant d’être nommé mandataire. Il était président de l’université de Stanford lorsqu’il a été engagé par les «hôtes», après l’Arrivée. Il lui apprend aussi qu’il existe sept colonies sur la côte pacifique du pays. A son retour, Katie tente de persuader Will de livrer Snyder aux résistants, mais il refuse. Selon lui, cela n’arrangera rien et ils ont besoin de lui pour retrouver leur fils, Charlie.