Countdown - Episode 1 Saison 01 - Mettre un terme...  

Une fusillade fait un mort et un blessé dans le centre-ville de Cologne. Brenner remarque Sara Schümann, une femme enceinte, dans la foule. Elle a assisté à la scène. Prise de panique, elle s'enfuit. Brenner et Leo la retrouvent chez elle, où ils font la connaissance de son mari, Stéphane, très peu coopératif. Au cours de l'enquête, ils découvrent que Sara, qui a entre-temps identifié le tueur, Michael Wittner, le connaissait. En effet, elle a été vue plusieurs fois en sa compagnie dans le café qu'elle dirige. En fait, Sara a été violée par Wittner le soir de son enterrement de vie de jeune fille et n'en n'a jamais parlé à son mari. Plusieurs mois après, elle croise à nouveau son agresseur par hasard. Il la reconnaît et la harcèle, persuadé que l'enfant qu'elle porte est le sien...