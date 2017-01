Countdown - Episode 1 Saison 2 - Rupture interdite  

Brenner et Leo enquêtent sur la mort d’un pasteur, abattu avec un fusil d’assaut en forêt alors qu’il faisait son jogging avec sa compagne, Ariane Hesse. Le tueur est parti à moto après avoir ouvert le feu. Ceux-ci en viennent rapidement à suspecter son mari, Gérard, ancien militaire tyrannique qui la battait, pensant qu’il n’avait pas supporté qu’elle demande le divorce. Mais celui-ci a un alibi. Les traces relevées sur le lieu du crime ont été faites par des pneus de moto d’une marque très rare qui n’a qu’un seul revendeur dans la région. Là-bas ils vont rencontrer Marco et Bastien, deux garagistes aux passés intéressants : le premier a fait son service sous les ordres de Gérard Hesse et le second a déjà fait un séjour dans une prison pour mineurs. C’est grâce à eux que Gérard a pu obtenir la moto et l’arme du crime. Brenner découvre qu’il a mis une cassette pour faire croire à son voisin qu’il était en train de bricoler dans son garage à l’heure où le crime a été commis. Ariane en apprenant que le tueur est bien son mari va le pourchasser à moto et tenter de le tuer mais Leo et Brenner arrivent à temps.