Countdown - Episode 2 Saison 02 - Le poids de la vérité  

Un homme est mort écrasé à deux reprises dans une rue de Cologne. En arrivant sur les lieux, Brenner reconnait l’immeuble d’une femme, Marianne Kolberg, qui avait témoigné dans l’une de ses anciennes enquêtes. Il est alors sûr que les deux affaires sont liées. Le coupable de l’époque, Josef Steiner, est sorti de prison le matin même après une peine de cinq ans. Il a payé quelqu’un pour enlever la fille de Marianne et la pousser à se suicider sur une voie de chemin de fer à l’endroit où sa femme, ne supportant pas son incarcération, s’est donné la mort quelques années plus tôt. Brenner et Leo vont retrouver la fille Marianne et l’empêcher de commettre l’irréparable.