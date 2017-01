Countdown - Episode 3 Saison 01 - Comptes à zéro  

Un braquage de banque fait deux victimes : Roland Kopp, le directeur de l’agence, et Régina Oswald, une mystérieuse femme qui n’avait apparemment rien à faire ici ce jour-là. Arrivés sur les lieux, Leo et Brenner interrogent madame Kopp, l’épouse du banquier, seul témoin direct du drame. Celle-ci fait alors une description du braqueur très précise, trop précise au goût de Brenner. Elle permet d’identifier rapidement le coupable : un brave boulanger au bord de la faillite, que tout accuse. Mais il s’avère que le couple Kopp n’était pas aussi «innocent» qu’il semblait et l’identité de la mystérieuse femme retrouvée morte auprès du directeur lance les enquêteurs sur une nouvelle piste.