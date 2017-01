Countdown - Episode 4 Saison 2 - Vieux amis  

Tim Marek est un détenu modèle. Il purge une peine de prison pour avoir soutiré un million d’euros à un conseiller financier. Ce dernier avait lui-même volé cet argent à la fondation qui gérait le village d’enfants dans lequel Marek a grandi. Marek n’a jamais voulu dire où il avait caché l’argent. En prison, il se fait agresser par un autre détenu. Pour le protéger, le directeur du centre pénitentiaire demande à ce qu’il soit transféré ailleurs. Pendant le transfert, le fourgon qui l’emmène quitte la route et termine sa course contre des troncs d’arbre. Un homme portant une cagoule ouvre les portes du fourgon. Un garde forestier passe au même moment et tente de l’appréhender, mais la situation dégénère et l’homme cagoulé tue le garde.