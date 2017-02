Countdown - Episode 5 Saison 01 - Le ver est dans la pomme  

Kai Fengler est retrouvé assassiné. Sa petite amie, Sonja Reichenbach, était présente lors du meurtre. Elle n’a pas vu le tueur mais a très distinctement entendu sa voix. Fengler travaillait comme indic pour le commissaire Kaspar. Il était sur le point de lui fournir les informations pour arrêter un dealer en possession de 20 kilos de cocaïne. Bongartz et Brenner enquêtent sur le meurtre. Ils vont devoir faire équipe avec Kaspar. Ce dernier va aiguiller l’enquête de façon à ce que les soupçons aillent vers Sonja Reichenbach et Christopher von Feroth, l’ex petit ami de Sonja. II va prétendre que von Feroth est le dealer que Fengler allait trahir. Mais Brenner ne se laisse pas duper. Avec sa coéquipière, ils finissent par comprendre que Kaspar est très probablement le meurtrier. En effet, Kaspar a dérobé la cocaïne grâce aux informations que Fengler lui donnait. Ce dernier ayant compris le double jeu que Kaspar menait, il devenait trop dangereux et il l’a tué. Sonja est la seule personne qui peut encore l’identifier. Kaspar fait croire à Sonja que Ritter a ordonné l’exécution de Fengler. Elle prend le capitaine en otage. Alors que les tireurs d’élite sont sur le point de faire feu sur Sonja, Brenner s’interpose, faisant ainsi échouer le plan de Kaspar.