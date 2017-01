Countdown - Episode 5 Saison 3 - Affaires clandestines  

Le corps d’un juge, Jean Molders est retrouvé sur un chantier. Au moment où Brenner et Léo veulent interroger les ouvriers, l’un d’eux s’enfuit. Ils apprennent bientôt que cet homme est un clandestin et qu’il vit avec une jeune femme qui travaille également illégalement comme femme de ménage au tribunal. Parallèlement, les policiers découvrent que ce juge s’apprêtait avant sa mort à dénoncer son fils pour fraude fiscale et harcelait la jeune femme de ménage.