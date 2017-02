Countdown - Episode 6 Saison 2 - Prête à tout  

Francesca Maurer est retrouvée morte dans les vestiaires d’un club de sport que fréquente Leo. Celle-ci y a surpris quelques jours plus tôt une dispute entre la victime et une de ses collègues, Jeanne Gotta qui la suppliait de confirmer le fait qu’elle avait été violée par leur patron, Franck Schuster. Après enquête, Brenner et Leo comprennent que si Francesca n’a pas dit la vérité à la police, c’était pour pouvoir faire chanter Schuster et lui réclamer de l’argent pour acheter son silence car elle avait filmé toute la scène sur son téléphone. Découvrant cela ; Olga, une des coachs du club de sport fouille dans le casier de Francesca pour voler le téléphone en question afin de faire chanter Schuster à son tour. Elle est surprise par Francesca et la tue. Brenner et Leo l’arrêtent alors qu’elle est en train de se battre avec Jeanne Gotta qui est prête à tout pour récupérer le téléphone pouvant prouver qu’elle a bien été violée.