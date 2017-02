Countdown - Episode 7 Saison 01 - Coûte que coûte  

Andreas Heller, détective privé, est retrouvé mort dans un parc. Le dernier numéro qu’il a composé est celui d’une jardinerie, tenue par Miriam et Klaus Renz. En allant les interroger, Leo et Brenner apprennent qu’ils ont récemment perdu leur fille, Tina. Elle effectuait un stage sur un chantier de construction lorsqu’elle est tombée d’une échelle. Ne croyant pas à la théorie de l’accident, ils avaient fait appel au détective pour connaître la vérité. Klaus accuse l’entrepreneur, Wolfgang Truscheidt. Au cours de l’enquête, Leo et Brenner apprennent que Tina avait éconduit un des ouvriers, Allan.