Countdown - Episode 7 Saison 2 - L'amour de ma vie  

La serveuse d’un restaurant, Nathalie Klein, est retrouvée morte d’une balle dans le thorax sur les berges du Rhin. Ritter demande à Brenner et Leo de venir le rejoindre pour s’occuper de l’enlèvement d’une femme, Lena Walther, qui a eu lieu juste devant le restaurant où travaillait la victime. Elle venait d’y fêter ses deux ans de mariage avec son mari, Simon Walther, celui-ci bouleversé, raconte qu’en arrivant à leur voiture, quelqu’un l’a assommé et qu’à son réveil, sa femme n’était plus là. Il reçoit ensuite une vidéo de Lena, ligotée, le suppliant de donner 5 millions d’euros au ravisseur sans quoi il n’hésitera pas à la tuer. Ceci n’est en fait qu’un coup monté, Lena n’aimait pas son mari et ne supportait pas sa belle-mère, mais à cause d’un contrat de mariage, elle n’aurait rien touché en cas de divorce. Du coup elle a monté son enlèvement avec son amant, Marc Frentzen, le chef du restaurant pour partir avec de l’argent. Ils ont été surpris par la serveuse qu’ils ont tuée pour qu’il n’y ait pas de témoin.