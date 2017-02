Countdown - Episode 8 Saison 01 - Le secret de Lili  

Brenner et Léo sont appelés à enquêter sur le meurtre présumé d’une jeune femme. A peine arrivés sur place, ils apprennent que le mari de la victime, Raymond Senger, professeur dans un lycée des environs, vient de prendre monsieur Grossman, le directeur de ce lycée et quelques élèves en otages. Brenner tente de parlementer avec lui mais le forcené réussit à s’enfuir avec Lili Friedrich, une des élèves de la classe. En interrogeant les parents de Lili, Léo et Ian apprennent que Senger aurait abusé d’elle quelques jours plus tôt. En fouillant le domicile du suspect, nos enquêteurs tombent sur un e-mail accusant monsieur Grossman, le directeur du lycée où travaillait Senger, d’avoir tenté de violer une de ses élèves dans un précédent établissement. Orientant leurs recherches sur cette nouvelle piste, ils finissent par découvrir que Grossman était innocent du crime dont on le soupçonnait. Malgré les résultats de l’enquête, monsieur Friedrich, le père de Lili, persiste à accuser Raymond Senger d’avoir violé sa fille, affirmant que celle-ci lui aurait tout raconté.