Countdown - Episode 8 Saison 2 - Les clés de la vérité  

Appelés sur les lieux d’un crime, Léo et Brenner découvrent le corps d’une femme autour duquel on a dessiné des ailes. La victime aurait été renversée volontairement par une voiture. En inspectant le toit de l’immeuble voisin, les deux policiers remarquent un jeune autiste, Danny. Il prétend qu’il a vu un homme et dessine son portrait. Il s’agit de l’amant de la victime mais il aurait officiellement disparu à bord de son planeur, deux semaines auparavant. Le capitaine Ritter refuse de croire à la version de Danny, pourtant Brenner prouve que le pilote avait bien mis en scène sa propre mort pour partir avec sa maîtresse. Tout accuse au départ le mari de la victime mais l’épouse du pilote finit par avouer.